Манат к доллару подешевел на 0,2%, к евро – на 0,72%, к рублю – на 2%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 6 января установил на уровне 1,7742 манат/$1 против 1,7707 манат/$1 на 5 января, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Таким образом, манат к доллару подешевел на 0,1977%.

Официальный курс маната по отношению к евро на 6 января ЦБА установил на уровне 1,8773 манат/1EUR против 1,8638 манат/1EUR на 5 января. Тем самым манат подешевел к евро на 0,7243%.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 6 января Центробанк установил на уровне 0,0299 манат/1RUB против 0,0293 манат/1RUB на 5 января. Таким образом, манат к рублю подешевел на 2,0478%.

А.Ахундов