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Макроэкономика 06.01.2017 09:59

Манат к доллару подешевел на 0,2%, к евро – на 0,72%, к рублю – на 2%

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 6 января установил на уровне 1,7742 манат/$1 против 1,7707 манат/$1 на 5 января, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Таким образом, манат к доллару подешевел на 0,1977%.

Официальный курс маната по отношению к евро на 6 января ЦБА установил на уровне 1,8773 манат/1EUR против 1,8638 манат/1EUR на 5 января. Тем самым манат подешевел к евро на 0,7243%.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 6 января Центробанк установил на уровне 0,0299 манат/1RUB против 0,0293 манат/1RUB на 5 января. Таким образом, манат к рублю подешевел на 2,0478%.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МАНАТ, ВАЛЮТЫ, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]