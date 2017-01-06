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Дальнее зарубежье 06.01.2017 11:04

Несколько десятков боевиков ИГ уничтожены на севере Сирии в результате ударов турецких ВВС

Не менее 32 боевиков "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая группировка) уничтожены за последние сутки на севере Сирии, информирует в пятницу генеральный штаб вооруженных сил Турции.

По его данным, самолеты ВВС Турции и силы сирийской оппозиции атаковали 21 цель в районе сирийских городов Эль-Баб и Бзага. В частности разрушены здания, а также уничтожены автомобили, которые использовали боевики.

Удары нанесены в рамках операции "Щит Евфрата", которая была начата более четырех месяцев назад для того, чтобы не допустить боевиков ИГ к турецкой границе, а также для того, чтобы препятствовать бойцам Курдской рабочей партии (КРП) закрепиться в этих районах. КРП считается в Турции террористической организацией.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, БОЕВИКИ, УНИЧТОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]