Таможенники Азербайджана пресекли вывоз в Иран 110 литров водки - ГТК

Таможенные органы Азербайджана предотвратили контрабандный вывоз в Иран водочной продукции в объеме 110 литров, сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).

«110 литровых бутылок водки различного наименования с акцизной маркой Азербайджана были обнаружены в оборудованном тайнике пассажирского автобуса, управляемого гражданином Ирана», - говорится в сообщении ГТК.

Контрабандные товары были обнаружены в результате поступившей оперативной информации в отдел по борьбе с таможенными правонарушениями таможенного управления Билясуварского района.

По факту ведется следствие.

Ф.Исазаде