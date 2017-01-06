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Происшествия 06.01.2017 10:58

Таможенники Азербайджана пресекли вывоз в Иран 110 литров водки - ГТК

Таможенные органы Азербайджана предотвратили контрабандный вывоз в Иран водочной продукции в объеме 110 литров, сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).

«110 литровых бутылок водки различного наименования с акцизной маркой Азербайджана были обнаружены в оборудованном тайнике пассажирского автобуса, управляемого гражданином Ирана», - говорится в сообщении ГТК.

Контрабандные товары были обнаружены в результате поступившей оперативной информации в отдел по борьбе с таможенными правонарушениями таможенного управления Билясуварского района.

По факту ведется следствие.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ВОДКА, КОНТРАБАНДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]