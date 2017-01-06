Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Боливии

Землетрясение5 магнитудой 5,6 зафиксировано в южной части Боливии примерно в 37-38 км от границы с Чили, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 09:30 мск землетрясения имел координаты -22.28 градуса южной широты и -67.58 градуса западной долготы. Эпицентр находился в 138 км восточнее чилийского города Калама.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "интенсивное".