SOCAR ввела в строй после капремонта скважину на Нефтяных Камнях

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) ввела в эксплуатацию после капремонта скважину на месторождении Нефтяные Камни, сообщается в информации на сайте компании.

Скважина №2414 ранее была пробурена с морского основания №2387.

Суточный дебит скважины после капремонта составляет 15 тонн нефти и 7,5 тыс. кубометров газа.

Месторождение Нефтяные Камни разрабатывается с 1949 года.

Н.Аббасова