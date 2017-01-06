Количество вызовов «неотложки» в Баку в 2016 году выросло на 36 тысяч

Более 681 тыс. вызовов поступило в 2016 году в бакинскую городскую станцию скорой неотложной медицинской помощи, заявила заместитель главврача станции Ирада Алиева.
«В 2016 году на Станцию скорой и неотложной медицинской помощи города Баку поступило более 681 тыс. вызовов. В более чем 63 тыс. случаях больные и пострадавшие были госпитализированы», - отметила И.Алиева в пятницу на пресс-конференции по итогам 2016 года.
По ее словам, по сравнению с 2015 году количество вызовов «неотложки» в столице увеличилось на 36 тысяч.
«Более 83 тыс. вызовов были связаны с болезнями детей, более 13 тыс. из которых были помещены в больницы», - сказала И.Алиева.
По ее словам, большая часть вызовов была связана с проблемами сердечно-сосудистой системы, инфарктом миокарда и инсультами. «В 2016 году около 1 тыс. вызовов были связаны с инфарктом миокарда, в результате было госпитализировано около 940 человек. 3,3 тыс. вызовов были связаны с инсультами – госпитализированы 2,95 тыс. больных», - подчеркнула И.Алиева.
В 2016 году в городскую «скорую» поступило 3,31 тыс. вызовов, связанных с родами, в больницу доставлены 3,29 тыс. рожениц.
В 2016 году в «скорую» поступило 2,42 тыс. вызовов в связи с ДТП, по которым госпитализировано более 2,125 тыс. пострадавших в них человек», - сказала И.Алиева.
В среднем ежедневно в Баку «скорую» вызывают около 2 тыс. раз, а в праздничные дни их число увеличивается.
«За год удалось спасти жизни более 2 тыс. пациентов, которые находились в очень тяжелом состоянии», - отметила замглавврача.
Р.Бабаев
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