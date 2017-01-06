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Дальнее зарубежье 06.01.2017 11:47

Экс-президент Румынии Бэсеску намерен в суде оспорить указ Додона о лишении его молдавского гражданства

Бывший президент Румынии Траян Бэсеску хочет через суд оспорить указ президента Молдавии Игоря Додона о лишении его молдавского гражданства.

"Ищу лучшего адвоката в Молдавии. У меня есть шесть месяцев. Указ вступает в силу спустя шесть месяцев, поэтому ищу адвоката, чтобы судиться с И.Додоном", - заявил Т.Бэсеску в пятницу журналистам в Бухаресте.

По его словам, И.Додон "сделал жест, чтобы понравиться своим хозяевам в Москве".

3 января И.Додон подписал указ о лишении Т.Бэсеску гражданства Молдавии.

"Ранее в качестве депутата парламента Молдавии я говорил, что гражданство господину Бэсеску было предоставлено незаконно. Он неоднократно призывал к ликвидации государственности Молдавии путем ее присоединения к Румынии. Еще исполняя обязанности президента Румынии, он отказался признавать молдавскую государственность и существование молдавского народа. Все это грубо противоречит положениям высшего закона - Конституции Республики Молдова", - написал И.Додон на своей странице в Facebook.

Траян и Мария Бэсеску попросили гражданство Молдавии 8 марта 2016 года. Несмотря на то, что согласно закону прошение о гражданстве рассматривается в течение года, заявление бывшего румынского президента было рассмотрено в приоритетном порядке. Бывший президент Молдавии Николай Тимофти подписал указ о предоставлении им гражданства 9 июня 2016 года.

Депутаты от Партии социалистов опротестовали указ в Конституционном суде, который, однако, отклонил запрос. Т.Бэсеску с супругой получили паспорта граждан Молдавии 3 ноября 2016 года - между первым и вторым туром выборов президента республики. Т.Бэсеску заявил тогда, что он становится гражданином Молдавии, чтобы иметь возможность голосовать на выборах президента Молдавии против кандидатуры социалиста И.Додона.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, БЭСЕСКУ, ГРАЖДАНСТВО-СУД

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