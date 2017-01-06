Русскоговорящие активисты Эстонии намерены создать свою партию

Русскоязычные активисты Эстонии намерены создать свою партию и выйти с нею на парламентские выборы 2019 года.
Новая политическая организация будет называться Партией народов Эстонии (ПНЭ), сообщил в пятницу портал "Дельфи".
Рабочую группу по созданию ПНЭ возглавляет юрист Мстислав Русаков, директор правозащитного центра "Китеж", председатель правления НКО "Русская школа Эстонии". Он также известен своей борьбой за право вписывать отчества в паспорта граждан Эстонии.
М.Русаков против того, чтобы партию называли русской.
"Нам ничего неизвестно о создании новой русской партии. Мы создаем партию, основанную на равноправии всех народов Эстонии... Наши двери открыты для всех, разделяющих наши взгляды", - сказал он.
ПНН предлагает дать каждому, кто проживает "на этой земле подзаконно", вне зависимости от гражданства равные гражданские права, в том числе право избирать и быть избранным.
"Считаем, что, по крайней мере, к следующим парламентским выборам будут необходимые для создания партии 500 человек, и партия к тому времени уже будет учреждена", - заверил М.Русаков.
В настоящее время в Эстонии нет действенной политической организации, отстаивающей интересы русскоговорящего населения. Около 80% русскоговорящих жителей голосовали страны голосовали на выборах за партию Центра, выступавшей за установление добрососедских отношений с Россией и в защиту прав некоренного населения. Однако политические наблюдатели не исключают, что после раскола партии в 2016 году многие русскоговорящие избиратели отойдут от нее.
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