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Социум 06.01.2017 11:50

Госрегулирование цен на лекарства в Азербайджане позволяет населению и госбюджету экономить более $400 млн в год – министр

Госрегулирование цен на лекарства в Азербайджане позволяет населению и госбюджету экономить более $400 млн в год, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

«Анализы показывают, что госрегулирование позволяет населению и госбюджету при покупке лекарств экономить более $400 млн в год, а на валюте, направляемой на покупку импортных лекарств, – $250 млн в год», - сказал Ш.Мустафаев сказал в интервью государственному информагентству АзерТАдж.

По его словам, если в 2014 году средняя цена одной импортной упаковки лекарств составляла $3, то после регулирования она снизилась до $1,4.

Министр отметил, что на сегодняшний день утверждены единые цены на 10,166 тыс. лекарственных препаратов.

Как сообщалось ранее, Азербайджан с 15 сентября 2015 года начал госрегулирование цен на лекарства. В целом, государственное регулирование цен в Азербайджане охватит более 4,5 тыс. наименований лекарств (более 20 тыс. лекарственных препаратов). Регулируются, в первую очередь, самые важные для жизни лекарства и препараты, спрос на которые высок. По оценкам Минэкономики, госрегулирование позволяет существенно снизить цены на лекарства.

В июне 2015 года правительство Азербайджана утвердило правила регулирования цен на прошедшие государственную регистрацию лекарственные препараты и осуществления контроля над их стоимостью.

А.Ахундов

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Тэги: ЛЕКАРСТВА, ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ, ЭКОНОМИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]