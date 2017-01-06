Госрегулирование цен на лекарства в Азербайджане позволяет населению и госбюджету экономить более $400 млн в год – министр

Госрегулирование цен на лекарства в Азербайджане позволяет населению и госбюджету экономить более $400 млн в год, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.
«Анализы показывают, что госрегулирование позволяет населению и госбюджету при покупке лекарств экономить более $400 млн в год, а на валюте, направляемой на покупку импортных лекарств, – $250 млн в год», - сказал Ш.Мустафаев сказал в интервью государственному информагентству АзерТАдж.
По его словам, если в 2014 году средняя цена одной импортной упаковки лекарств составляла $3, то после регулирования она снизилась до $1,4.
Министр отметил, что на сегодняшний день утверждены единые цены на 10,166 тыс. лекарственных препаратов.
Как сообщалось ранее, Азербайджан с 15 сентября 2015 года начал госрегулирование цен на лекарства. В целом, государственное регулирование цен в Азербайджане охватит более 4,5 тыс. наименований лекарств (более 20 тыс. лекарственных препаратов). Регулируются, в первую очередь, самые важные для жизни лекарства и препараты, спрос на которые высок. По оценкам Минэкономики, госрегулирование позволяет существенно снизить цены на лекарства.
В июне 2015 года правительство Азербайджана утвердило правила регулирования цен на прошедшие государственную регистрацию лекарственные препараты и осуществления контроля над их стоимостью.
А.Ахундов
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