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СНГ 06.01.2017 12:12

Приказ Трампа об отставке американских послов не коснется представителя Вашингтона в Казахстане, считают в дипмиссии

Посол США в Казахстане Джордж Крол является кадровым дипломатом, его не затронет приказ о прекращении полномочий послов США после инаугурации Дональда Трампа, сообщила пресс-служба посольства США в Казахстане.

"Этот приказ затронет только политически назначенных послов, но не кадровых послов-дипломатов. Посол Джордж Крол, являясь кадровым послом, продолжит работу в качестве посла США в Казахстане как до 20 января, так и после", - утверждают в дипмиссии.

Эта политика является стандартной при смене правительства США, сообщили в пресс-службе.

Политически назначенные послы не являются членами кадровой внешней дипломатической службы США. Данная категория послов составляет около одной трети всех послов США по всему миру. Остальные две трети послов являются членами кадровой внешней дипломатической службы Соединенных Штатов, пояснили в посольстве США.

Ранее New York Times сообщила со ссылкой на источники, что, согласно приказу переходной команды избранного президента США Д.Трампа, все послы США, назначенные администрацией Барака Обамы, должны покинуть свои посты ко дню инаугурации.

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Тэги: КАЗАХСТАН, США, ПОСОЛ, ПОЛНОМОЧИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]