В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб один человек, еще один пострадал – МВД

Один человек погиб в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана двух дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.

В зафиксированных ДТП пострадал также один человек.

За сутки на территории республики было зафиксировано 79 преступлений, 25 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 37 человек.

Наряду с этим, были задержаны и переданы в следственные органы 14 человек, находящиеся в розыске.

Кроме этого, зафиксировано 11 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и один – с незаконным ношением оружия.

Ф.Исазаде