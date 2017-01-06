Инвестиции в I этап строительства азербайджано-иранского фармацевтического завода оцениваются в $20,5 млн

Инвестиции в I-ый этап строительства азербайджано-иранского фармацевтического завода составят $20,5 млн, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

«В январе 2017 года состоится закладка фундамента фармацевтического завода в Азербайджане в форме азербайджано-иранского совместного предприятия. Инвестиции в первый этап строительства завода составят $20,5 млн. На первом этапе планируется производить 84 наименования лекарственных препаратов», - сказал Ш.Мустафаев сказал в интервью государственному информагентству АзерТАдж.

По его словам, на первом этапе на заводе планируется производить таблетки и капсулы, на втором – ампулы и флаконы, на третьем - планируется расширить ассортимент антибиотиков.

Как сообщалось ранее, фундамент фармацевтического завода будет заложен на территории Пираллахинского промышленного парка в первой половине января 2017 года.

А.Ахундов