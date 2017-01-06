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ТЭК 06.01.2017 12:34

Украина с усилением морозов увеличит отбор газа из подземных хранилищ до 100 млн куб. м в сутки

Украина в связи с усилением морозов увеличивает подъем природного газа из своих подземных хранилищ (ПХГ) в 1,7-2 раза по сравнению с первыми числами января - до 100 млн куб. м в сутки, сообщил руководитель отдела связей с общественностью и прессой ПАО "Укртрансгаз" Максим Белявский.

"Увеличен объем отбора газа из хранилищ. Прогнозируемый суточный режим - 100 млн куб. м", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

М.Белявский пояснил, что такой суточный объем отбора составляет 83% от существующих мощностей ПХГ, чего достаточно для покрытия нужд потребителей. При этом заявки стран-импортеров на транзит газа через ГТС Украины выполняются в полном объеме.

Украина 1 января 2017 года подняла из своих ПХГ 43,32 млн куб. м газа, 2 января - 48,37 млн куб. м, 3 января - 49,52 млн куб. м, 4 января - 60,7 млн куб. м. Среднесуточный импорт газа 1-4 января составил 48,1 млн куб. м, внутренняя добыча - 56,6 млн куб. м.

По состоянию на утро 5 января в подземных хранилищах находилось 11,791 млрд куб. м газа. Такие запасы позволяют ежесуточно поднимать из ПХГ около 118 млн куб. м газа.

Как сообщалось, Украина вошла в 2017 год с запасами природного газа в своих ПХГ в объеме 11 млрд 992,95 млн куб. м. С начала стартовавшего 13 октября 2016 года отопительного сезона и по 31 декабря запасы природного газа в ПХГ уменьшились на 18,6%, или на 2 млрд 739,08 млн куб. м.

Существующие запасы в ПХГ на 14,3% ниже прошлогодних (13 млрд 995,48 млн куб. м), но на 4,6% выше позапрошлогодних (11 млрд 460,7 млн куб. м).

В декабре 2016 года из хранилищ было отобрано 1 млрд 568,64 млн куб. м (в среднем - 50,6 млн куб. м/сутки), в ноябре - 909,42 млн куб. м (30,31 млн куб. м/сутки). В частности, 31 декабря 2016 года отбор из ПХГ составил 42,48 млн куб. м, тогда как 31 декабря 2015 года отбор был зафиксирован на уровне 118,1 млн куб. м, а 31 декабря 2014 года - 94,22 млн куб. м.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в 2016 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 2 млрд куб. м. Так, отбор по итогам года составил 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачка - 6 млрд 388,74 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

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Тэги: УКРАИНА, ПОГОДА, ГАЗ, ОТБОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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