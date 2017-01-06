Электроснабжение регионов Таджикистана увеличилось до 18 часов в сутки

Национальный энергохолдинг Таджикистана "Барки Точик" в пятницу объявил об очередном смягчении лимита на подачу электричества в регионы страны.

"Регионам республики, которые обеспечиваются электроэнергией по графику, начиная с 6 января, электричество будет подаваться на один час больше. Таким образом, все сельские регионы будут получать теперь электроэнергию по 18 часов в сутки - с 5:00 до 23:00. Смягчение лимита регионам связано с вводом в эксплуатацию второй очереди ТЭЦ "Душанбе-2"", - говорится в сообщении.

Ранее "Барки точик" сообщил о снятии дневного лимита с подачи электроэнергии жителям сельской местности с 5 января, отметив, что свет будет в домах жителей с 5:00 до 22:00.

Официально лимит на потребление электроэнергии в регионах страны был введен с 1 ноября. Ограничения не коснулись столицы и крупных городов страны.