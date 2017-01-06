Президент Филиппин пригласил российских военных моряков чаще посещать страну

Президент Филиппин Родриго Дутерте в пятницу посетил один из российских кораблей, ошвартовавшихся в Маниле, передает агентство АП.

Оставив запись в гостевой книге, Р.Дутерте сказал: "Да здравствуют друзья! От всего сердца я надеюсь, что вы сможете возвращаться чаще".

Министр обороны Филиппин Дельфин Лоренсана, который сопровождал Р.Дутерте, выразил оптимизм относительно сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран. "Пусть наши общие чаяния на мир и безопасность в регионе и во всем мире позволят нам стать добрыми партнерами, сотрудничающими и координирующими действия ради спокойного и безопасного мореходства для всех", - сказал он.

Сейчас с дружеским визитом в порту Манилы находятся большой противолодочный корабль ВМФ России "Адмирал Трибуц" и танкер "Борис Бутома".