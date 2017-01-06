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СНГ 06.01.2017 16:37

Президент Филиппин пригласил российских военных моряков чаще посещать страну

Президент Филиппин Родриго Дутерте в пятницу посетил один из российских кораблей, ошвартовавшихся в Маниле, передает агентство АП.

Оставив запись в гостевой книге, Р.Дутерте сказал: "Да здравствуют друзья! От всего сердца я надеюсь, что вы сможете возвращаться чаще".

Министр обороны Филиппин Дельфин Лоренсана, который сопровождал Р.Дутерте, выразил оптимизм относительно сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран. "Пусть наши общие чаяния на мир и безопасность в регионе и во всем мире позволят нам стать добрыми партнерами, сотрудничающими и координирующими действия ради спокойного и безопасного мореходства для всех", - сказал он.

Сейчас с дружеским визитом в порту Манилы находятся большой противолодочный корабль ВМФ России "Адмирал Трибуц" и танкер "Борис Бутома".

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Тэги: ФИЛИППИНЫ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ФЛОТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]