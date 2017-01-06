Центробанк Азербайджана на 2017г планирует эмиссию нот на 260 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) на 2017 год планирует эмиссию нот на сумму 260 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Палате по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

"Палата зарегистрировала проспект эмиссии нот ЦБА на 2017 год. Эмиссия разделена на 2,6 млн нот номиналом в 100 манат за ценную бумагу", - отметили в MBNP.

Центробанк планирует еженедельно проводить аукционы по размещению нот.

ЦБА в 2016 году зарегистрировал проспект эмиссии нот на 600 млн манатов.

По состоянию на начало 2017 года в обращении находятся ноты на сумму 109,62 млн манатов.

А.Азизов