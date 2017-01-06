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Финансы 06.01.2017 16:35

Центробанк Азербайджана на 2017г планирует эмиссию нот на 260 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) на 2017 год планирует эмиссию нот на сумму 260 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Палате по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

"Палата зарегистрировала проспект эмиссии нот ЦБА на 2017 год. Эмиссия разделена на 2,6 млн нот номиналом в 100 манат за ценную бумагу", - отметили в MBNP.

Центробанк планирует еженедельно проводить аукционы по размещению нот.

ЦБА в 2016 году зарегистрировал проспект эмиссии нот на 600 млн манатов.

По состоянию на начало 2017 года в обращении находятся ноты на сумму 109,62 млн манатов.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЦЕНТРОБАНК, НОТЫ, ЭМИССИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]