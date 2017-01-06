Казахстан при содействии РФ отправил с Сирию 500 тонн продовольствия

Казахстан в пятницу передал сирийскому народу около 500 тонн гуманитарной помощи в виде продуктов питания, в том числе муки, мясных консервов, риса, макарон и чая, сообщила пресс-служба казахстанского МИД.
Гуманитарный груз был доставлен в порт Тартус при содействии Российской Федерации, отметили в пресс-службе.
"Посол Казахстана в Иордании Азамат Бердыбай передал гуманитарную помощь сирийской стороне в лице председателя Совета провинции Тартус Ясера Дибба", - уточняется в сообщении.
Распределение казахстанской гуманитарной помощи нуждающимся будет проходить под контролем Высшей комиссии по оказанию помощи Сирии.
Гуманитарная помощь Сирии была направлена по решению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, учитывая масштабный гуманитарный кризис в этой стране.
Это не первая помощь, оказываемая Казахстаном сирийскому народу. В 2012 году Казахстан через Организацию исламского сотрудничества выделил $400 тыс. правительствам Иордании и Ливана для оказания гуманитарной помощи сирийцам, находящимся в лагерях беженцев.
Кроме того, по окончании переговоров представителей сирийской оппозиции в октябре 2015 года в Астане был подписан меморандум о предоставлении Казахстаном гуманитарной помощи сирийским беженцам на сумму более 300 тысяч евро для поставок медикаментов, продуктов питания и обустройства сирийских беженцев, сконцентрированных на турецко-сирийской границе, говорится в сообщении пресс-службы.
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