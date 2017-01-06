Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7742 EUR   1.8773 RUR   0.0299 GBR   2.1968 TRY   0.4917

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.76 Brent   56.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 10° 8 Янв 10° 9 Янв 10°

СНГ 06.01.2017 17:36

Казахстан при содействии РФ отправил с Сирию 500 тонн продовольствия

Казахстан в пятницу передал сирийскому народу около 500 тонн гуманитарной помощи в виде продуктов питания, в том числе муки, мясных консервов, риса, макарон и чая, сообщила пресс-служба казахстанского МИД.

Гуманитарный груз был доставлен в порт Тартус при содействии Российской Федерации, отметили в пресс-службе.

"Посол Казахстана в Иордании Азамат Бердыбай передал гуманитарную помощь сирийской стороне в лице председателя Совета провинции Тартус Ясера Дибба", - уточняется в сообщении.

Распределение казахстанской гуманитарной помощи нуждающимся будет проходить под контролем Высшей комиссии по оказанию помощи Сирии.

Гуманитарная помощь Сирии была направлена по решению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, учитывая масштабный гуманитарный кризис в этой стране.

Это не первая помощь, оказываемая Казахстаном сирийскому народу. В 2012 году Казахстан через Организацию исламского сотрудничества выделил $400 тыс. правительствам Иордании и Ливана для оказания гуманитарной помощи сирийцам, находящимся в лагерях беженцев.

Кроме того, по окончании переговоров представителей сирийской оппозиции в октябре 2015 года в Астане был подписан меморандум о предоставлении Казахстаном гуманитарной помощи сирийским беженцам на сумму более 300 тысяч евро для поставок медикаментов, продуктов питания и обустройства сирийских беженцев, сконцентрированных на турецко-сирийской границе, говорится в сообщении пресс-службы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, СИРИЯ, ПОМОЩЬ


Похожие новости


Назарбаев поручил казахстанскому дипкорпусу тщательно подготовится к проведению межсирийских переговоров в Астане Путин обсудил с Назарбаевым подготовку астанинской встречи по сирийскому урегулированию - Кремль "Арабская весна" доказала вред революций для развития человеческого потенциала и межгосударственных отношений - глава МИД Казахстана Первый день переговоров сирийской оппозиции в Астане показал конструктивный подход всех участников - глава МИД Казахстана Казахстан надеется, что сирийская оппозиция на переговорах в Астане достигнет прогресса в нахождении способов разрешения кризиса - глава МИД Глава МИД Казахстана присутствует на переговорах сирийской оппозиции в Астане

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]