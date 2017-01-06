Солдаты в Кот-д`Ивуар потребовали увеличения жалований

Беспорядки, которые учинили в ночь на пятницу военные в трех городах Кот-д`Ивуар, вызваны требованием повышения жалования, сообщает агентство АП.

Акции протеста прошли в городах Буаке, Далоа и Корого.

Агентство со ссылкой на очевидцев сообщает, что в Далоа солдаты покинули посты и промаршировали по улицам города при полном вооружении.