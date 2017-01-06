Белорусские ученые разрабатывают технологию восстановления пораженной алкоголем печени

Ученые Белоруссии намерены продолжить работу по изучению возможности влияния на развитие патологического процесса в человеческой печени.

"В 2017 году мы планируем изучить гепатопротекторную роль растительных полифенолов при алкогольном поражении печени. Эксперименты наших ученых показали - мы можем активно влиять на развитие патологического процесса и восстанавливать пораженные клетки", - сообщил академик-секретарь отделения медицинских наук НАН Николай Сердюченко во время презентации Года науки в Белоруссии в пятницу.

"Мы продолжим работу в этом направлении", - сказал он.

Он также сообщил, что в 2017 году белорусские ученые будут проводить исследования в области иммунотерапии онкологических заболеваний, продолжат работу над механизмом ранней диагностики колоректального рака, доставки стволовых клеток в головной и спинной мозг.

В свою очередь председатель Президиума НАН Белоруссии Владимир Гусаков отметил, белорусские ученые-медики в настоящее время работают над биокожей, способной быстро приживаться при ожоге. Также идет активная работа над созданием новых витаминных комплексов.

Кроме того, В.Гусаков проинформировал, что в 2017 году на базе созданного при НАН Центра клеточных технологий планируется развернуть коммерческую деятельность по оказанию услуг населению. "Клеточные технологии позволяют избавиться от неизлечимых заболеваний", - подчеркнул он.

В целом глава президиума Академии отметил, что сейчас наблюдается бурное развитие медицинской науки во всем мире. "Мы подходим к этапу, когда в медицине будут использоваться принципиально новые решения", - констатировал В.Гусаков.