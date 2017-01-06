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Финансы 06.01.2017 16:47

Центробанк Азербайджана на первом в 2017г депозитном планирует привлечь 15 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет 9 января 2017 года депозитный аукцион для банков с целью привлечь 15 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

"ЦБА 9 января проведет первый в 2017 году депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 15 млн манатов сроком на 14 дней", - отметили в банке.

Процентный коридор по привлекаемым средствам установлен в 12,01%-14,99%.

Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов. При этом в 2016 году Центробанк посредством каждого депозитного аукциона рассчитывал привлекать 50 млн манатов.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЦЕНТРОБАНК, АУКЦИОН, ДЕПОЗИТНЫЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]