Центробанк Азербайджана на первом в 2017г депозитном планирует привлечь 15 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет 9 января 2017 года депозитный аукцион для банков с целью привлечь 15 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

"ЦБА 9 января проведет первый в 2017 году депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 15 млн манатов сроком на 14 дней", - отметили в банке.

Процентный коридор по привлекаемым средствам установлен в 12,01%-14,99%.

Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов. При этом в 2016 году Центробанк посредством каждого депозитного аукциона рассчитывал привлекать 50 млн манатов.

А.Азизов