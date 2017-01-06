Бакинский международный аэропорт в 2016г обслужил более 3,2 млн пассажиров

Международный аэропорт Гейдар Алиев (Баку) в 2016 году обслужил 3,26 млн. пассажиров, говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).
«За 2016 год бакинский аэропорт обслужил 3,26 млн. пассажиров, что является рекордным показателем за всю историю гражданской авиации Азербайджана. При этом, 83,5% пассажиропотока пришлось на долю международных перевозок», - отмечается в информации.
В 2016 году полеты в Баку выполняли 28 пассажирских авиакомпаний, включая национального авиаперевозчика AZAL, на долю которого пришлось 51,3% пассажиров, выезжающих за рубеж.
В пятерку популярных иностранных авиакомпаний вошли Turkish Airlines, «Аэрофлот», S7 Airlines, FlyDubai и Qatar Airways.
По данным AZAL, самыми востребованными международными направлениями из Баку в 2016 году были Стамбул, Москва, Дубай и Киев. По этим направлениям за прошлый год вылетели 1,37 млн пассажиров.
В 2016 году в Азербайджан начали выполнять полеты авиакомпании Iraqi Airways, Fly Baghdad, ATA Airlines, Air Cairo, «Комиавиатранс», а также российский лоукостер «Победа».
Новый аэровокзальный комплекс аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тыс. кв.м.
Международный аэропорт Гейдар Алиев рассчитан на обслуживание 9 млн. пассажиров в год.
Н.Аббасова
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