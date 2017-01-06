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Транспорт и связь 06.01.2017 16:50

Бакинский международный аэропорт в 2016г обслужил более 3,2 млн пассажиров

Международный аэропорт Гейдар Алиев (Баку) в 2016 году обслужил 3,26 млн. пассажиров, говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

«За 2016 год бакинский аэропорт обслужил 3,26 млн. пассажиров, что является рекордным показателем за всю историю гражданской авиации Азербайджана. При этом, 83,5% пассажиропотока пришлось на долю международных перевозок», - отмечается в информации.

В 2016 году полеты в Баку выполняли 28 пассажирских авиакомпаний, включая национального авиаперевозчика AZAL, на долю которого пришлось 51,3% пассажиров, выезжающих за рубеж.

В пятерку популярных иностранных авиакомпаний вошли Turkish Airlines, «Аэрофлот», S7 Airlines, FlyDubai и Qatar Airways.

По данным AZAL, самыми востребованными международными направлениями из Баку в 2016 году были Стамбул, Москва, Дубай и Киев. По этим направлениям за прошлый год вылетели 1,37 млн пассажиров.

В 2016 году в Азербайджан начали выполнять полеты авиакомпании Iraqi Airways, Fly Baghdad, ATA Airlines, Air Cairo, «Комиавиатранс», а также российский лоукостер «Победа».

Новый аэровокзальный комплекс аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тыс. кв.м.

Международный аэропорт Гейдар Алиев рассчитан на обслуживание 9 млн. пассажиров в год.

Н.Аббасова

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Тэги: АЭРОПОРТ, ПАССАЖИРЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]