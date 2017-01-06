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Дальнее зарубежье 06.01.2017 16:52

В ДТП в аэропорту Франкфурта пострадали 15 человек

Не менее 15 человек получили в пятницу травмы в результате ДТП на территории аэропорта в германском городе Франкфурте, сообщает агентство АП со ссылкой на представителей полиции.

Трое пассажиров получили серьезные травмы.

По имеющимся данным, автобус с 75 пассажирами рейса, прибывшего из Барселоны, направлялся к зданию терминала, когда в него врезался другой автомобиль.

О том, кто из двух водителей несет ответственность за это ДТП, не сообщается.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, АЭРОПОРТ, ДТП

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]