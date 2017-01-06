В ДТП в аэропорту Франкфурта пострадали 15 человек

Не менее 15 человек получили в пятницу травмы в результате ДТП на территории аэропорта в германском городе Франкфурте, сообщает агентство АП со ссылкой на представителей полиции.

Трое пассажиров получили серьезные травмы.

По имеющимся данным, автобус с 75 пассажирами рейса, прибывшего из Барселоны, направлялся к зданию терминала, когда в него врезался другой автомобиль.

О том, кто из двух водителей несет ответственность за это ДТП, не сообщается.