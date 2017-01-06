Азербайджан увеличил за 11 месяцев экспорт продукции АПК на 22%

Азербайджан в январе-ноябре 2016 года экспортировал сельскохозяйственную продукцию на сумму $381 млн 220,9 тыс., что на 21,6% превышает показатель за аналогичный период 2015 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве сельского хозяйства.
«Большая часть экспорта продукции АПК пришлась на фрукты и овощи. За 11 месяцев 2016 года Азербайджан экспортировал 181,569 тыс. тонн фруктов (рост на 26,5%) на $215 млн 408,1 тыс. (рост на 11,8%) и 154,68 тыс. тонн овощей (рост на 34,8%) на $121 млн 23,7 тыс. (рост на 40,6%)», - сообщили в министерстве.
За отчетный период также экспортировано 11,926 тыс. тонн хлопка (рост на 3%) на сумму $19 млн 995,5 тыс. (рост на 17,6%).
В январе-ноябре Азербайджан направил на экспорт 12,144 тыс. тонн кожевенного сырья (рост на 59,3%) на $14 млн 366,3 тыс. (рост на 33,9%), 1,966 тыс. тонн табачного сырья (рост на 16,4%) на $7 млн 306,8 тыс. (рост на 12,9%) и 16,57 тыс. тонн овса на $2 млн 570,9 тыс. (в 2015 году экспорт данной продукции не осуществлялся).
Как сообщалось ранее, Азербайджан в 2015 году увеличил экспорт фруктов и овощей на 7,2% - до $312 млн.
А.Ахундов
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