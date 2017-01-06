В Азербайджане в 2016 году совершено 178 умышленных убийств, раскрываемость составила около 97% - генпрокурор

Около 180 умышленных убийств было совершено в Азербайджане в 2016 году, заявил генеральный прокурор республики Закир Гаралов.
«Из зарегистрированных в 2016 году в Азербайджане 178 умышленных убийств были раскрыты 172, в том числе по горячим следам удалось раскрыть 64 убийства, совершенных в условиях неочевидности», - подчеркнул З.Гаралов в пятницу на оперативном совещании Генпрокуратуры Азербайджана по итогам 2016 года.
По его словам, раскрываемость умышленных убийств за отчетный год составила 96,6% (в 2015 году – 96,5%).
«В 2016 году по сравнению с 2015 годом число умышленных убийств сократилось на 25, число нераскрытых преступлений, связанных с умышленными убийствами, уменьшилось на три», - отметил генпрокурор.
Р.Бабаев
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