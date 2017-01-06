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Регион 06.01.2017 20:02

Экс-мэр Тбилиси Угулава добился смягчения приговора и скоро выйдет на свободу

Тбилисский апелляционный суд в пятницу пересмотрел приговор первой инстанции в отношении бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулавы по делу о превышении полномочий и растрате государственных средств, сократив ему срок тюремного наказания с 4,5 лет до 1 года 3 месяцев и 22 дней.

По вынесенному ранее приговору срок исполнения наказания Г.Угулава исчисляется с 18 сентября 2015 года.

Как заявил журналистам адвокат Бека Басилася, согласно решению апелляционного суда Г.Угулава в самое ближайшее время выйдет на свободу, возможно, уже сегодня.

На процессе в суде первой инстанции Г.Угулава завил, что все выдвинутые против него обвинения, являются политически мотивированными.

Г.Угулава кроме поста мэра Тбилиси занимал должность председателя Тбилисской организации оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД), основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Из тюрьмы он написал заявление об уходе с поста председателя парторганизации Тбилиси и посоветовал М.Саакашвили последовать его примеру и оставить пост председателя ЕНД, чтобы "начать реорганизацию партии новыми силами".

Именно это заявление Г.Угулавы стало причиной раскола ЕНД. В настоящее время в ЕНД готовятся к предстоящему съезду, который пройдет в Тбилиси 20 января. Члены ЕНД разделились на сторонников М.Саакашвили и сторонников генерального секретаря ЕНД Давида Бакрадзе, к которым, вероятно, присоединится и Г.Угулава.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЭКС, МЭР, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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