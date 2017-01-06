В Азербайджане из органов прокуратуры в 2016 году за недостатки в работе уволено 9 человек

За недостатки, допущенные в работе, в 2016 году из органов прокуратуры Азербайджана были уволены 9 человек, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Генпрокуратуре.
«В результате проведенных в 2016 году служебных проверок 49 сотрудников прокуратуры были привлечены к административной ответственности, в том числе девять человек были уволены из органов прокуратуры», - подчеркнули в ведомстве.
Р.Бабаев
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