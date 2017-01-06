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Внутренняя политика 06.01.2017 17:53

В Азербайджане из органов прокуратуры в 2016 году за недостатки в работе уволено 9 человек

За недостатки, допущенные в работе, в 2016 году из органов прокуратуры Азербайджана были уволены 9 человек, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Генпрокуратуре.

«В результате проведенных в 2016 году служебных проверок 49 сотрудников прокуратуры были привлечены к административной ответственности, в том числе девять человек были уволены из органов прокуратуры», - подчеркнули в ведомстве.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРОКУРАТУРА, НАРУШЕНИЯ, УВОЛЬНЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]