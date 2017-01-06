Секута вероятно продолжит деятельность в Азербайджане в качестве посла США - дипмиссия

Роберт Секута продолжит свою деятельность в Азербайджане в качестве посла США после 20 января, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в американском посольстве в Баку.

«Ожидается, что Р.Секута, имеющий длительный дипломатический опыт работы на высоком уровне, продолжит свою деятельность в качестве посла США в Азербайджане»,- отметили в посольстве.

Ранее New York Times сообщила со ссылкой на источники, что, согласно приказу переходной команды избранного президента США Д.Трампа, все послы США, назначенные администрацией Барака Обамы, должны покинуть свои посты ко дню инаугурации.

Ф.Исазаде