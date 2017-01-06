Утвержден план мероприятий по проведению 27-ой годовщины трагедии 20 января

Руководитель Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехдиев утвердил "План мероприятий по проведению 27-ой годовщины трагедии 20 Января", передают официальные СМИ в пятницу.
Согласно утвержденному документу, во всех городах и районах республики, а также соответствующих госструктурах предусмотрены проведение необходимых мероприятий, связанных с трагедией. В том числе в школах будет проведен специальный урок, посвященный данной трагедии.
20 января в 12:00 предусмотрена также организация посещения общественностью Аллеи Шехидов, почтение минутой молчания памяти жертв трагедии на территории всей республики, сопровождающаяся гудками с кораблей, автомашин и поездов.
В Баку в ночь с 19 на 20 января 1990 года на основе постановления Президиума Верховного Совета бывшего СССР, подписанного Михаилом Горбачевым, были введены подразделения Советской армии.
В результате в одном только Баку было убито свыше 130 гражданских лиц, более 600 человек были ранены, советские войска учинили в городе колоссальные разрушения. По сей день неизвестна судьба более 400 человек.
Большая часть погибших была похоронена в Нагорном Парке Баку, где позже была организована Аллея шехидов. Также на Аллее похоронены погибшие военнослужащие в период Карабахской войны 1990-94 годов.
После возвращения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева к политическому руководству, в 1994 году событиям кровавого января была дана полная политико-правовая оценка.
Посещение Аллеи и возложение венков к памятнику входит в официальный протокол посещающих Азербайджан государственных и правительственных делегаций зарубежных стран.
Ф.Исазаде
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