Мужчина, расстрелявший пять человек во Флориде, привез оружие в сумке, которая прошла проверку в аэропорту - СМИ

Оружие стрелка, расстрелявшего пять человек в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде, находилось в сумке, которая прошла проверку, передает телеканал CNN со ссылкой на источник.

"Источник: оружие стрелка находилось в сумке, которая прошла проверку", - говорится в сообщении.

По информации телеканала, стрелок "прилетел сегодня, достал оружие из сумки и открыл огонь".

В пятницу неизвестный открыл стрельбу в международном аэропорту во Флориде, местная полиция подтвердила гибель пяти человек. Еще восемь человек ранены.