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Дальнее зарубежье 07.01.2017 09:30

Разведка США утверждает, что хакерские атаки во время избирательной кампании якобы были осуществлены по указанию руководства РФ

Разведка США утверждает, что хакерские атаки во время избирательной кампании были осуществлены по приказу президента России Владимира Путина, говорится в опубликованной несекретной версии доклада.

"По нашим оценкам, президент РФ Владимир Путин инициировал в 2016 году кампанию по оказанию влияния на президентские выборы в США", - говорится в докладе разведки США.

Доклад является несекретной версией документа высокого уровня секретности, его выводы идентичны оригинальному документу, но в версии нет всей подкрепляющей информации об основных элементах кампании по оказанию влияния (на выборы в США-ИФ), отмечается в опубликованном в пятницу документе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "ерундой" обвинения в адрес российского руководства в причастности к хакерским атакам на серверы американских организаций и напомнил, что и сайт Кремля подвергается таким нападениям, фиксирующимся с территории США.

"Это опять какая-то ерунда! На сайт Путина ежедневно нападают несколько десятков тысяч хакеров. Многие атаки прослеживаются с территории США. Мы же не обвиняем каждый раз Белый дом или Лэнгли (штаб-квартира ЦРУ - ИФ)", - сказал Д.Песков "Интерфаксу".

Разведка США утверждает, что хакерские атаки во время избирательной кампании были осуществлены по приказу президента России Владимира Путина, говорится в опубликованной несекретной версии доклада.

"По нашим оценкам, президент РФ Владимир Путин инициировал в 2016 году кампанию по оказанию влияния на президентские выборы в США", - говорится в докладе разведки США.

Доклад является несекретной версией документа высокого уровня секретности, его выводы идентичны оригинальному документу, но в версии нет всей подкрепляющей информации об основных элементах кампании по оказанию влияния (на выборы в США-ИФ), отмечается в опубликованном в пятницу документе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: США, РАЗВЕДКА, ДОКЛАД, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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