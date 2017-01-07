Полиция Флориды сообщает о пяти погибших и восьми пострадавших в результате стрельбы в аэропорту

Полиция подтверждает информацию о пяти погибших и восьми пострадавших в результате стрельбы в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде.

"Пять человек убито, восемь пострадавших доставлены в местную больницу", - говорится в сообщении, размещенном в "Твиттере" шерифа полиции округа Броуард штата Флорида.