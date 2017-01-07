Православные отмечают Рождество

Православные верующие этой ночью начали отмечать один из главных церковных праздников - Рождество Христово.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, по традиции, совершает в храме Христа Спасителя главную рождественскую службу, на которой собрались тысячи человек, в том числе члены парламента и другие высокопоставленные представители власти.
В общей сложности торжественные богослужения проходят сегодня в нескольких сотнях православных храмах Москвы и в десятках тысяч церквей Московского патриархата по всему миру.
Согласно Евангелию, Христос (в переводе с греч. - помазанник, мессия) родился в семье Иосифа и Марии, живших в Назарете. О рождении Сына Божия от Духа Святого Марии возвестил архангел Гавриил. Первенец был рожден в Вифлееме, который Мария с Иосифом посетили в ходе переписи населения. О будущем рождении Спасителя в Вифлееме свидетельствовал ветхозаветный пророк Михей.
Иисуса спеленали и положили в ясли, потому что места в гостинице не нашлось. Поклониться Младенцу пришли волхвы, которым на место Его рождения указала звезда. Они принесли Иисусу дары - золото, ладан и смирну, ставшие первыми в мире рождественскими подарками.
Согласно христианскому вероучению, Иисус принес в мир благую весть о Царствии Небесном для спасения человеческого рода, на который распространились последствия грехопадения, совершенного Адамом и Евой. Через смерть на кресте и воскресение Христос искупил грехи этого мира и указал путь к спасению из плена дьявола.
Родившегося Спасителя мира 7 января, по юлианскому календарю, славят не только в Русской церкви, но также в Сербской, Грузинской, Иерусалимской и Польской православных церквах.
С этого дня и вплоть до праздника Крещения Господня (19 января) у православных будут продолжаться святки - святые и радостные дни, когда люди отмечают рождение Спасителя.
Традиция многодневных святок восходит к практике древней Церкви, когда Рождество и Крещение отмечались вместе как одно событие Богоявления.
По мнению историков, сама дата празднования Рождества принята с некоторой долей условности, поскольку во времена Христа в Иудее действовал лунный календарь, который зачастую сложно в точности сопоставить с солнечным летоисчислением. Тем не менее, именно этот день освящен церковной традицией, насчитывающей около двух тысяч лет.
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