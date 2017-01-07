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СНГ 07.01.2017 10:26

Украинские военные заявляют о 42 обстрелах своих позиций в Донбассе

Позиции украинских военных в Донбассе в течение суток были обстреляны 42 раза, сообщает утром в субботу пресс-центр силовой операции в Facebook.

Согласно сообщению, на мариупольском направлении ополченцы обстреляли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) из артиллерии и минометов различных калибров, неоднократно велся огонь по Водяному, Широкино и Павлополю. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Талаковке, Марьинке, Гнутово, Водяному, Широкино, Павлополю. По Широкино и Талаковке огонь вели снайперы.

На луганском направлении из гранатометов обстреляли Крымское, Станицу Луганскую, Новоалександровку, Новотошковку и Новозвановку .

На донецком направлении из минометов и крупнокалиберных пулеметов - украинские позиции в районе Луганского и Авдеевки.

В районе Новотошковки двое бойцов ВСУ получили ранения, говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: УКРАИНА, ВОЕННЫЕ, ДОНБАСС, ОБСТРЕЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]