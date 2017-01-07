Трамп отказался комментировать обвинения России в хакерских атаках на США

Избранный президент США Дональд Трамп, который встречался с руководством американской разведки, проинформировавших его по делу о "российских хакерах", отказался комментировать обвинения в адрес России, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс".
"Это, действительно, была замечательная встреча, мне очень понравились эти люди", - сказал Д.Трамп в ответ на прямой вопрос агентства, удалось ли лидерам американского разведсообщества убедить его в том, что Россия с помощью хакерских атак способствовала его победе на президентских выборах.
Избранный президент добавил, что "узнал много нового для себя, думаю, они тоже".
Как отметило агентство, "Трамп не детализировал, какие доказательства (российского вмешательства - ИФ) ему были предъявлены, лишь сообщил, что узнал о многих секретных вещах".
Вместе с тем, после встречи он заявил, что хакерские атаки никак не повлияли на исход президентских выборов в США.
"Россия, Китай, другие страны и внешние группы и люди постоянно пытаются нарушить цифровую инфраструктуру наших правительственных учреждений, компаний и организаций, включая Национальный комитет Демократической партии, но никакого эффекта на результат выборов не было, как и не было взлома машин для голосования", - говорится в заявлении Д.Трампа, распространенном по итогам встречи.
Как отметил избранный президент, хакерские атаки предпринимались и против Национального комитета республиканской партии, однако, по его словам, комитет располагал "сильными средствами защиты от хакеров, и у хакеров не получилось".
В распространенном в пятницу докладе спецслужб США утверждается, что руководство России с помощью хакерских атак пыталось дискредитировать кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон и создать условия, благоприятные для победы на выборах избранного президента США Дональда Трампа, говорится в докладе спецслужб США.
"По нашей оценке, (президент РФ Владимир) Путин и российское правительство стремились помочь избранному президенту (Дональду) Трампу повысить шансы на выборах, когда это возможно, дискредитируя госсекретаря США Хиллари Клинтон, сделав достоянием публики ее неприязнь к нему", - говорится в несекретной версии доклада, распространенной в пятницу.
При этом сделана оговорка, что ЦРУ и ФБР имеют "высокую степень уверенности" в этом, в то время как Агентство по национальной безопасности - "умеренную степень".
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