Керри надеется, что администрация Трампа, работая с Россией, сохранит базовые принципы внешней политики США

Госсекретарь США Джон Керри в интервью американскому телеканалу Пи-Би-Эс выразил надежду, что администрация избранного президента США Дональда Трампа будет искать подходы для улучшения отношений с Россией.
"Моя надежда состоит в том, что новая администрация будет заниматься Россией, придавая этому стратегическое значение и имея ясную цель: постараться выработать более общие взгляды (с Россией - ИФ), однако при этом не отказываясь от фундаментальных ценностей и принципов, которые лежат в основе внешней политики США", - сказал Дж.Керри в интервью, опубликованном в пятницу.
Он охарактеризовал текущее состояние американо-российских отношений как "сложное". Дж.Керри отметил, что, тем не менее, Вашингтон и Москва имеют опыт совместных достижений, вроде ликвидации арсенала химического оружия в Сирии.
В то же время Дж.Керри назвал вмешательство РФ в процесс президентских выборов в США, в котором Вашингтон обвиняет Москву, "враждебным актом".
"Эти (действия - ИФ) имеют серьезные последствия, и мы будем вынуждены разбираться с этим", - сказал он.
В пятницу в США была обнародована несекретная версия доклада спецслужб, в котором утверждается, что руководство России якобы с помощью хакерских атак пыталось дискредитировать кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон и создать условия, благоприятные для победы на выборах республиканца Д.Трампа.
Российская сторона подобные обвинения решительно отвергает.
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