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Дальнее зарубежье 07.01.2017 12:00

Керри надеется, что администрация Трампа, работая с Россией, сохранит базовые принципы внешней политики США

Госсекретарь США Джон Керри в интервью американскому телеканалу Пи-Би-Эс выразил надежду, что администрация избранного президента США Дональда Трампа будет искать подходы для улучшения отношений с Россией.

"Моя надежда состоит в том, что новая администрация будет заниматься Россией, придавая этому стратегическое значение и имея ясную цель: постараться выработать более общие взгляды (с Россией - ИФ), однако при этом не отказываясь от фундаментальных ценностей и принципов, которые лежат в основе внешней политики США", - сказал Дж.Керри в интервью, опубликованном в пятницу.

Он охарактеризовал текущее состояние американо-российских отношений как "сложное". Дж.Керри отметил, что, тем не менее, Вашингтон и Москва имеют опыт совместных достижений, вроде ликвидации арсенала химического оружия в Сирии.

В то же время Дж.Керри назвал вмешательство РФ в процесс президентских выборов в США, в котором Вашингтон обвиняет Москву, "враждебным актом".

"Эти (действия - ИФ) имеют серьезные последствия, и мы будем вынуждены разбираться с этим", - сказал он.

В пятницу в США была обнародована несекретная версия доклада спецслужб, в котором утверждается, что руководство России якобы с помощью хакерских атак пыталось дискредитировать кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон и создать условия, благоприятные для победы на выборах республиканца Д.Трампа.

Российская сторона подобные обвинения решительно отвергает.

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Тэги: США, КЕРРИ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]