В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 и пострадали 10 человек - МВД

Два человека погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана семи дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.
В зафиксированных ДТП также пострадали десять человек.
За сутки на территории республики было зафиксировано 91 преступление, 22 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 57 человек.
Кроме этого, зафиксировано 13 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и один – с незаконным хранением оружия.
Р.Бабаев
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