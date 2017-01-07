Депутат Савченко намерена обнародовать списки украинских военнопленных и пропавших без вести

Народный депутат Украины Надежда Савченко планирует в ближайшее время предать гласности списки военнопленных и пропавших без вести в Донбассе.

"Списки военнопленных и пропавших без вести, которые я получила по результатам встречи в Минске, а также собранные мной с момента моего освобождения из российского плена, я обнародую в ближайшее время", - написала Н.Савченко на своей странице в Фейсбуке.