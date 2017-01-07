Таможенники Азербайджана предотвратили незаконный вынос из страны 1,2 млн российских рублей

Таможенные органы Азербайджана предотвратили контрабандный вынос из страны 1,2 млн российских рублей., сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Во время произведенного на таможенном посту «Самур» досмотра у двух граждан Азербайджана были обнаружены незадекларированные 1,2 млн российских рублей», - говорится в сообщении ГТК.

Валюта была упакована в прозрачные полиэтиленовые пакеты и спрятана в обуви и пиджаках проходивших таможенный досмотр граждан.

Р.Бабаев