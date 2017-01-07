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Происшествия 07.01.2017 12:10

Таможенники Азербайджана предотвратили незаконный вынос из страны 1,2 млн российских рублей

Таможенные органы Азербайджана предотвратили контрабандный вынос из страны 1,2 млн российских рублей., сообщает сайт Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Во время произведенного на таможенном посту «Самур» досмотра у двух граждан Азербайджана были обнаружены незадекларированные 1,2 млн российских рублей», - говорится в сообщении ГТК.

Валюта была упакована в прозрачные полиэтиленовые пакеты и спрятана в обуви и пиджаках проходивших таможенный досмотр граждан.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТАМОЖНЯ, ВАЛЮТА, ИЗЪЯТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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