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Дальнее зарубежье 07.01.2017 13:35

Пакистанские власти распускают особые военные суды по делам, связанным с терроризмом

Специальные военные суды Пакистана, которые рассматривали дела, имеющие отношение к терроризму, в субботу должны завершить свою деятельность, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.

Суды этого типа появились в Пакистане в 2014 году после того, как 16 декабря этого года в результате нападения пакистанских талибов на школу в Пешаваре погибли 149 человек, в том числе 132 ребенка.

Пакистанские власти заявляли, что роль судов заключалась в ускоренном отправлении правосудия для террористов. Всего, по данным Би-би-си, за время действия этих судов были вынесены 160 смертных приговоров. 12 из них уже приведены в исполнение.

Однако ряд правозащитников отмечал, что судебные процессы проходили за закрытыми дверьми, и что в этих судах некоторых обвиняемых заставляли признавать свою вину.

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Тэги: ПАКИСТАН, ТЕРРОРИЗМ, ПРАВОСУДИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]