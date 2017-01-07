Из московской гостиницы эвакуировали 70 человек из-за сообщения о взрывном устройстве - источник

Порядка 70 человек эвакуировано из отеля на юго-востоке Москвы из-за угрозы взрыва, сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в правоохранительных органах.

По его словам, в правоохранительные органы поступило сообщение об угрозе взрыва в отеле по адресу Жулебинский бульвар, 36. Около 70 постояльцев и сотрудников отеля были эвакуированы, ожидается прибытие кинологов и специалистов. Дальнейшая информация уточняется.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.