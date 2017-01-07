Мужчина, устроивший стрельбу в аэропорту Флориды, имел проблемы с психикой - ТВ

У 26-летнего экс-служащего Национальной гвардии США Эстебана Сантьяго, устроившего перестрелку в аэропорту города Форт-Лодердейл во Флориде, ранее были диагностированы проблемы с психикой, сообщает американский телеканал Эн-Би-Си со ссылкой на источники в федеральных властях.
Э.Сантьяго отслужил шесть лет в Пуэрто-Рико и еще один год в Ираке.
По данным источников, в ноябре 2016 года Э.Сантьяго зашел в отделение ФБР в городе Анкоридж (штат Аляска) и заявил, что его разум контролируют агенты ЦРУ, которые заставляют его присоединиться к группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ). Затем Э.Сантьяго был отправлен на медицинское освидетельствование в местную больницу.
Накануне Э.Сантьяго открыл стрельбу в аэропорту Форт-Лодердейла. Пять человек погибли, а еще восемь получили ранения. Стрелок был задержан полицией.
Мотивы нападавшего выясняются. Однако власти полагают, что, по всей видимости, речь идет не об акте терроризма, и что стрелок действовал в одиночку.
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