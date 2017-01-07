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Дальнее зарубежье 07.01.2017 16:58

К кибератаке на серверы ОБСЕ в 2016 году, по-видимому, причастны россияне - спецслужбы ФРГ

Специалисты из службы защиты конституции Германии пришли к выводам, что за масштабной хакерской атакой на серверы ОБСЕ в 2016 году могли стоять россияне, пишет в субботу немецкая газета "Франкфуртер альгеймайне цайтунг".

"Наш анализ показал, что для этой атаки использовалась такая же инфраструктура, что и при других кибератаках в рамках (хакерской - ИФ) кампании APT28 - кампании, которая в минувшем году была направлена, в том числе, против Бундестага", - приводит газета слова главы службы Ханса-Георга Маасена.

"Что касается APT28, то есть указания на российские источники (ее происхождения - ИФ)", - добавил он.

В конце декабря 2016 года западные СМИ сообщали, что серверы ОБСЕ минувшей осенью подверглись масштабной хакерской атаке. При этом в ОБСЕ узнали о кибератаке в конце октября.

Источник в западных спецслужбах сообщил французской газете "Монд", что атаку, предположительно, организовала хакерская группа APT28, также известная как Fancy Bears. Эту группу подозревают в связях с российскими властями и в кибератаках против Демократической партии США во время предвыборной гонки, отмечала "Монд".

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, ОБСЕ, КИБЕРАТАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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