Киргизский бизнесмен был похищен гражданином Таджикистана для выкупа в $23 тыс., предприниматель освобожден

Сотрудники внутренних дел Киргизии совместно со спецслужбой Таджикистана провели спецоперацию по освобождению киргизского предпринимателя, которого удерживали в плену для выкупа.

"В ходе совместной спецоперации МВД Киргизии и Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана был освобожден из плена 32-летний уроженец Ошской области (юг Киргизии)", - сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы УВД Ошской области Жениш Аширбаев.

"Он находился в плену у граждан Таджикистана 10 дней. После прибытия на родину его госпитализировали, с многочисленными травмами, гематомами и сотрясением головного мозга", - заявил Ж.Аширбаев.

По его словам, "киргизский предприниматель приехал в таджикский город Худжант (север Таджикистана) в середине декабря прошлого года, чтобы продать автомашину с помощью своего знакомого".

"Однако этот знакомый взял его в заложники и стал пытать, затем начал требовать с его родных деньги в размере $23 тыс. Родные, получив фотографию родственника, начали собирать деньги", - сообщил глава пресс-службы.

Он пояснил, что "о факте похищения стало известно от другого заложника, гражданина Таджикистана, который находился рядом с киргизским предпринимателем. Он успел сообщить своим родным, когда приезжал в банк, чтобы снять перечисленные деньги из Киргизии".

По его словам, гражданин Киргизии перед отправкой на родину через киргизское посольство в Душанбе был допрошен таджикскими правоохранительными органами. Граждане Таджикистана, которые удерживали киргизского бизнесмена, задержаны, возбуждено уголовное дело.

Это не первая совместная операция правоохранительных органов двух стран по извлечению из плена граждан Киргизии.

Два года назад на территории Таджикистана была обезврежена преступная группировка, которая занималась незаконной перевозкой наркотиков. В ходе совместной спецоперации силовиков Киргизии и Таджикистана были освобождены трое киргизских граждан, которых наркокурьеры оставили в качестве залога.