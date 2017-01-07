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Дальнее зарубежье 07.01.2017 17:59

Теракт в сирийском городе Азаз вблизи Турции унес жизни 14 человек

14 человек погибли в городе Азаз, расположенном на севере Сирии недалеко от границы с Турцией, в результате взрыва бомбы, заложенной в припаркованный автомобиль, сообщает в субботу британская телерадиокорпорация Би-би-си.

Взрыв произошел возле здания местного суда. Би-би-си отмечает, что город Азаз, расположенный в 7 км к югу от сирийско-турецкой границы, контролируется силами сирийской оппозиции. Ранее город неоднократно подвергался атакам боевиков группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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Тэги: СИРИЯ, ГОРОД, ТЕРАКТ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]