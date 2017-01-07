Российские ледоколы впервые в истории продлили период активной навигации в акватории Северного морского пути

Ледоколы ФГУП "Росморпорт" завершили ледокольную проводку судов теплохода "Иоган Махмасталь" и теплохода "Синегорск" в морской порт Певек, обеспечив доставку стройматериалов в самый северный порт, сообщила пресс-служба ФГУП.
"Впервые в истории СМП ледоколы продлили период активной навигации по данному маршруту до января, обеспечив сквозной переход транспортных судов от западной до, практически, восточной границы акватории СМП", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как говорится в сообщении, работы были завершены в пятницу и доставка около 10 тысяч тонн генеральных грузов в порт необходима для строительства причальной стенки, чтобы обеспечить стоянку плавучей атомной тепло-электростанции.
14 декабря 2016 года караван судов в составе "Иоган Махмасталь" и "Синегорск" под ледокольной проводкой дизель-электрического ледокола "Капитан Драницын" вышли из порта Архангельск на акваторию Северного морского пути. 28 декабря суда достигли пролива Санникова, отделяющего море Лаптевых от Восточно-Сибирского моря.
ФГУП отмечает, что в связи со сложной ледовой обстановкой: высоким сжатием льдами, которое достигало максимальных 3 баллов, по решению руководства предприятия, от пролива Санникова караван судов двигался под ледокольной проводкой "Капитана Драницына", а также направленного в район плавания второго дизель-электрического ледокола - "Капитан Макаров".
"В дальнейшем силами ледоколов ФГУП "Росморпорт" будет произведена околка льда на акватории и у причалов порта Певек для обеспечения возможности швартовки и разгрузки судов", - говорится в сообщении.
На текущий момент на балансе предприятия находится 35 действующих ледоколов, кроме того, предприятие реализует программу по расширению ледокольного флота.
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