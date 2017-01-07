Более 20 человек пострадали на юге Шри-Ланки в результате столкновений, вызванных открытием новой промзоны

Не менее 21 человека, включая трех полицейских, получили ранения в результате беспорядков, вспыхнувших в субботу на юге Шри-Ланки в районе портового города Хамбантота, сообщает агентство АП.

Столкновения произошли на фоне церемония открытия возле этого города новой промышленной зоны. В церемонии принимал участие премьер-министра страны Ранил Викрамасингхе.

Ранее среди местных жителей появилась информация, что власти собираются реквизировать земли, принадлежащие местным фермерам и буддийскому духовенству, в рамках развития нового объекта.

Группа недовольных, собранная оппозицией Шри-Ланки направилась к месту проведения церемонии. Однако, по данным АП, по пути ее забросали камнями сторонники правительства, после чего начались беспорядки.

Полиции пришлось применить слезоточивый газ и водяные пушки, чтобы рассеять участников беспорядков.

АП отмечает, что ранее правительство Шри-Ланки подписала сроком на 99 лет договор аренды порта Хамбантота с компанией, на 80% принадлежащей КНР. Возле порта должна быть создана промзона с заводами китайских компаний.

Ранее в посольстве КНР на Шри-Ланке объявляли о планах инвестировать в этот регион $5 млрд, что должно сопровождаться созданием около 100 тыс. рабочих мест.