"Газпром" 6 января поставил второй исторический рекорд с начала года, Nord Stream работает на 110% от проектной мощности

"Газпром" 6 января поставил второй исторический рекорд с начала нового года, экспортировав 615,5 млн куб. м за сутки, предыдущий рекорд пришелся на предыдущий день - 5 января - 614,6 млн куб. м газа, сообщило управление информации ПАО "Газпром".

"Мы вышли на принципиально новый уровень поставок газа на экспорт в условиях похолодания, снижения собственных объемов добычи в Европе и роста спроса на газ на энергетическом рынке", - приводит пресс-служба компании слова председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера.

Компания также сообщила, что в условиях повышенного спроса на газ в Европе "Газпром" три дня подряд - 4, 5 и 6 января - фиксирует новый рекордный объем поставки газа по "Северному потоку" - 165,2 млн куб. м в сутки.

С начала 2017 года суточный объем экспорта газа по газопроводу вырос. 1 января он впервые достиг 160,75 млн куб. м в сутки. 2, 3 и 4 января этот показатель ежедневно увеличивался - поставки составили, соответственно, 161, 163,1 и 165,2 млн куб. м в сутки.

"В настоящее время объем загрузки "Северного потока" в пересчете на год на 10% превышает проектные объемы газопровода. Европейские потребители выбирают его за высокую надежность транспортировки газа. Это не только бестранзитный газопровод, напрямую соединяющий газотранспортные системы России и Европы, но и, что очень важно, газопровод современный и высокотехнологичный. Он десятилетиями будет гарантированно обеспечивать Европу российским газом. Такими же преимуществами будет обладать и "Северный поток 2", - также прокомментировал А.Миллер.