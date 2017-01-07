РФ надо учитывать прибытие танков США в ЕС, но меры вряд ли стоит принимать - замглавы комитета Госдумы по обороне

Прибытие американских танков в Европу приведет к дисбалансу сил, но принимать меры по этому поводу не стоит, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Герой России Андрей Красов.

"Естественно, прибытие танков США в Европу вносит некий дисбаланс сил в Европе. Надо это учитывать, но я не думаю, что какие-то меры необходимо предпринимать", - заявил А.Красов "Интерфаксу" в субботу.

"Это "новогодний подарок" от уходящей администрации США, от их уходящего президента Барака Обамы. Это та администрация, которая не собиралась запускать перезагрузку, а привыкла только бряцать оружием", - сказал А.Красов,

По его словам, лучше всего продолжать проводить существующую политику: укреплять вооруженные силы, совершенствовать их боевую подготовку, а также укреплять предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Со своей стороны глава совета ПИР-центра, бывший руководитель Международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский отметил, что переброска техники осуществляется в соответствии с решениями, принятыми на Варшавском саммите НАТО.

"Я не думаю, что здесь надо искать какое-то двойное дно. Они приняли решение на Варшавском саммите о размещении дополнительных контингентов в странах Балтии и на территории Польши. Как правило, после таких решений составляются планы, думаю, все происходит в соответствии с этими планами", - сказал Е.Бужинский "Интерфаксу" в субботу.

Он отметил, что со стороны России вряд ли будет какая-то реакция на произошедшее.

"Никакой реакции с нашей стороны не последует, ну может, будет какое-то заявление о выражении обеспокоенности и все", - добавил он.

Ранее британская телерадиокорпорация Би-би-си сообщила, что в немецком порту Бремерхафен в пятницу началась разгрузка сотен танков, самоходных гаубиц и других военных машин, которые прибыли в Германию морем из США.

По их данным, это самая крупная отправка американской бронетанковой бригады в Европу со времен окончания "холодной войны", и в ближайшие дни военная техника будет транспортирована по железной дороге из Германии к местам дислокации в Польше и странах Балтии.

В Германию также прибудут 3500 американских военнослужащих 4-й пехотной дивизии с военной базы Форт Карсон в штате Колорадо.

Кроме того, США, Британия, Германия и Канада направят в этом году в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу четыре батальона общей численностью 4000 человек - по одному в каждую страну.

Размещение сил НАТО в Восточной Европе - часть программы Североатлантического альянса, направленной на сдерживание возможной агрессии со стороны России.

Россия неоднократно выступала против расширения присутствия НАТО в Восточной Европе.

Американский военный контингент будет размещен в Литве, Латвии, Эстонии, а также Болгарии и Венгрии.

Первоначально предполагалось, что американские военные прибудут в Европу в конце января, однако уходящий президент США Барак Обама ускорил процесс.