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Регион 07.01.2017 20:22

Багдад и Анкара договорились о выводе турецких военных из Ирака - СМИ

Премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил в субботу, что его стране и Турции удалось урегулировать вопрос о выводе турецкого контингента с иракской территории из лагеря недалеко от города Башик, сообщает сайт ливанского издания "Дейли стар".

Издание, которое ссылается на телевидение Ирака, подробности соглашения не сообщает.

Заявлению иракского премьера предшествовала его встреча с турецким коллегой Бинали Йылдырымом в Багдаде.

Присутствие турецких военных в районе Башика ранее стало причиной роста напряженности в отношениях между Ираком и Турцией. В турецком руководстве заявляли, что турецкие военные находятся в этом лагере для защиты Турции от терроризма и тренировки местных бойцов для борьбы с террористами.

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Тэги: ИРАК, ПРЕМЬЕР, ТУРЦИЯ, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]