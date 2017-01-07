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СНГ 07.01.2017 21:13

РФ ответит на размещение военной техники США в Европе, которую превратили в пороховую бочку

США, направляя свои силы и военную технику в Европу, превращают ее в пороховую бочку и нарываются на жесткий ответ со стороны России, заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Самые мягкие эпитеты, которые приходят в голову в качестве характеристики этого шага, - вызывающий, наглый, демонстративный. США и НАТО сознательно нарываются на жесткий ответ с нашей стороны, и он обязательно последует. Причем по всему периметру наших границ с Польшей и странами Балтии, где будет размещена прибывшая из-за океана военная техника", - заявил Ф.Клинцевич "Интерфаксу" в субботу.

"У меня нет сомнений, что Россия сможет обеспечить свою безопасность. В то же время очевидно, что Европа превращена в пороховую бочку", - сказал сенатор.

Так он прокомментировал информацию о том, что в немецком порту Бремерхафен в пятницу началась разгрузка сотен танков, самоходных гаубиц и других военных машин, которые прибыли в Германию морем из США. Как сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си, это самая крупная отправка американской бронетанковой бригады в Европу со времен окончания холодной войны, и в ближайшие дни военная техника будет транспортирована по железной дороге из Германии к местам дислокации в Польше и странах Балтии.

Как сообщают СМИ, в Германию также прибудут 3500 американских военнослужащих 4-й пехотной дивизии с военной базы Форт Карсон в штате Колорадо.

Кроме того, США, Британия, Германия и Канада направят в этом году в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу четыре батальона общей численностью 4000 человек - по одному в каждую страну.

Американский военный контингент будет размещен в Литве, Латвии, Эстонии, а также Болгарии и Венгрии. Первоначально предполагалось, что американские военные прибудут в Европу в конце января, однако уходящий президент США Барак Обама ускорил процесс.

"Думаю, всем понятно, чем вызвано сдвижение сроков такой масштабной военной передислокации с конца января на его начало. Уходящая администрация США делает все возможное, чтобы максимально осложнить российско-американские отношения, загнав вновь избранного президента буквально в угол. Судя по всему, она не до конца уверена в том, что Дональд Трамп, став 20 января хозяином Белого дома, не отложит реализацию этого плана до выяснения всех обстоятельств. Но теперь ему даже при желании будет практически невозможно отыграть обратно", - полагает Ф.Клинцевич.

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Тэги: РОССИЯ, СОВФЕД, США, НАТО


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